المؤشر العام للسوق السعودي يتلون بالأحمر – تحليل صباحي – 15-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضاً في آخر جلساته، ليدخل من جديد في مرحلة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع التصحيحي من جديد، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليتكبد خسائر بلغت نسبتها -1.57% بما يعادل -127.95 نقطة، ويأتي تراجع المؤشر وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، كما أنه يستفيد من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نرجح عودة تعافى المؤشر وارتفاعه من جديد، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى المقاومة 8084.89، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المهم 8316.25.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7924.14 ومستوى المقاومة 8200.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة 33
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 154
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عدد أسهم الشركات الثابتة 8
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عدد أسهم الشركات المتداولة 195
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