شكرا لقرائتكم خبر عن أنعام القابضة يجني أرباحه - تحليل صباحي – 15-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم أنعام القابضة (4061) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -5.99% بما يعادل -0.72 نقطة، ولكن يظل السهم مستقراً اعلى مستوى الدعم 10.25، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 15.26 إلى 7.15)، في ظل تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 10.25، ليستهدف مستوى المقاومة 12.16 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.25 ومستوى المقاومة 12.16.