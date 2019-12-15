شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الهابط – تحليل صباحي – 15-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم زين السعودية (7030) في آخر جلساته، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.63% بما يعادل -0.18 نقطة، ويأتي انخفاض السهم وسط استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وأيضاً تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 10.50، ويظل هذا السيناريو السلبي طيلة ثبات المقاومة 11.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.50 ومستوى المقاومة 11.50.
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