شاكر يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 15-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شاكر (1214) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وقد سجل السهم أعلى سعر له في آخر جلساته عند 11.04، ليرتد منه انخفاضاً ليقلص من مكاسبه، وذلك بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم بذلك تصريف تشبعه الشرائي بها، ليغلق على مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.95% بما يعادل 0.10 نقطة، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، مع تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 10.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 11.80. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 11.40.

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