بترورابغ يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 15-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بترورابغ (2380) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ويأتي ذلك بتأثير ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.73% بما يعادل -0.74 نقطة، ليستعد السهم بهذا الانخفاض كسر مستوى الدعم 19.00.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 19.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 17.82.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.30 ومستوى المقاومة 20.00.
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