شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 15-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم سيرا (1810) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 19.80، ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.41% بما يعادل -0.08 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع، بهدف مهاجمة مستوى المقاومة المهم 19.90، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم بتداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 19.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 20.78.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.50 ومستوى المقاومة 19.90.
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