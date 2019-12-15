شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 15-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كهرباء السعودية (5110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.40% بما يعادل -0.08 نقطة، ليؤكد السهم بهذا الانخفاض على كسر خط اتجاه صاعد بالمدى القصير، كما يعاني السهم بالضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليستعد السهم بكسر مستوى الدعم 20.00.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 20.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 19.08.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.60 ومستوى المقاومة 20.50.