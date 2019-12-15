كيمانول يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 15-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم كيمانول (2001) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مما عرضه للضغط السلبي ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.99% بما يعادل -0.15 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والبعيد، بالإضافة لبدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 7.46، ليستهدف مستوى الدعم المهم 7.18 استعداداً لكسره .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.18 ومستوى المقاومة 7.66.
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