شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق عند أدنى مستوياته خلال الجلسة – تحليل صباحي – 15-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الأهلي (1180) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -2.42% بما يعادل -1.15 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، مع بدء تكون دايفرجنس سلبي في حالة ان زاد السهم من خسائره بتداولاته القادمة، أمام الدعم الإيجابي المتواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 49.00، ليستهدف مستوى الدعم 45.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 45.25 ومستوى المقاومة 49.00.