شكرا لقرائتكم خبر عن مبكو يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 15-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مبكو (1202) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.80% بما يعادل -0.10 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.02، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 12.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 13.02.