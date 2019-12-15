الرياض يجني أرباحه – تحليل صباحي – 15-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الرياض (1010) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.14% بما يعادل -0.52 نقطة، وذلك في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مدعوماً إيجابياً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 25.00، طيلة ثبات الدعم 23.18. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.18 ومستوى المقاومة 25.00.

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