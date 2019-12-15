شكرا لقرائتكم خبر عن أجوان الخليج العقارية (AJWAN) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 15-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث انهى تداولات الخميس عند مستوى 13٫90 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم 13٫50 فلس، كما تمكن مؤشر ماكد في اطلاق اشارة شراء، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 15 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 13٫30 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 13.6 وبين مستوى المقاومة هو 14.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد