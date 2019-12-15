شكرا لقرائتكم خبر عن بنك برقان (BURG)ينزلق اسفل خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 15-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث أغلق الخميس الماضي عند مستوى 308 فلس، في ظل ارتفاع كمية التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، كما انزلق السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 300 فلس كمستوى اول ثم 290 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 318 فلس.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 304 فلس وبين مستوى المقاومة هو 310 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط