شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجى (GFH) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 15-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث أغلق عند مستوى 127 فلس، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى مقاومته الحالي عند 136 فلس، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 120 فلس كمستوى اول ثم 115 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 136 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 126.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 127.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط