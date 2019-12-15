شركة الأمان للاستثمار (ALAMAN)يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 15-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند 62 فلس خلال جلسة الاربعاء الماضي، والذي يشكل مستوى المقاومة الحالي، وهو ما ساهم في دفع السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 57٫90 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم بعض التراجع لاعادة اختبار مستوى الدعم 52 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 62 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 56 وبين مستوى المقاومة هو 58 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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