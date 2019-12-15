شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مبرد للنقل (MUBARRAD) كون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 15-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال جلسة الخميس الماضي، حيث أغلق عند مستوى 67٫60 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 71 فلس، ليكون بذلك السهم نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تصل بالسهم لمستوى 64 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 71 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 65 فلس وبين مستوى المقاومة هو 69 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط