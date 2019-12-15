شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية (KBT) يتراجع مرة اخرى -تحليل صباحي- 15-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة اخرى خلال الأسبوع الماضي، حيث أغلق عند مستوى 41٫30 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم 42٫50 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 39 فلس مرة اخرى، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 43 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 41.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 41.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط