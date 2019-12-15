شكرا لقرائتكم خبر عن شركة هيومن سوفت القابضة (HUMANSOFT) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 15-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي في المنطقة الحمراء، حيث أغلق عند مستوى 3100 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 3129 فلس، مقتربا بذلك من الحد العلوي للقناة الهابطة طويلة الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تدفع بالمؤشر لأسفل لمستوى الدعم 3000 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3150 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3055 فلس وبين مستوى المقاومة هو 3125 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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