شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة للرعاية الطبية (MCGS) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 15-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث أغلق عند مستوى 8٫70 ريال، مسجلا اعلى مستوى خلال الجلسة عند 8٫79 ريال، والذي يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما نتوقع ان يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 8٫40 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9٫20 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8.55 وبين مستوى المقاومة هو 8.80 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط