شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 15-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس، حيث استهل الجلسة عند مستوى 19٫35 ريال ثم ارتفع مسجلا مستوى 19٫67 ريال، الا تراجع مرة اخرى ليغلق عند مستوى 19٫34 ريال، في ظل استمرار الاداء السلبي لمؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع انخفاضا لمستويات قد تصل الى 19 ريال كمستوى اول ثم 18 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 19٫80 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 19.12 ريال وبين مستوى المقاومة هو 19.56 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط