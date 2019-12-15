شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 15-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، حيث أغلق عند مستوى 6770 نقطة، ملامسا بذلك مستوى مقاومته الحالي عند 6800 نقطة، بعد سلسلة من الارتفاعات شهدها المؤشر منذ بداية الشهر الماضي، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6550 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6800 نقطة.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,740 بينما مستوى المقاومة هو 6,792 نقطة
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