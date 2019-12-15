شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخسر مكاسبه -تحليل صباحي- 15-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلستي الثلاثاء والاربعاء الماضيين، حيث انهى تداولات الخميس الماضي منخفضا عند مستوى 10256 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند الحد العلوي للاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير 10400 نقطة، ومازال المؤشر يتأرجح بين هذا المستوى ومستوى 10150 نقطة حتى اختراق احدهم.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,221 بينما مستوى المقاومة هو 10,329 نقطة
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