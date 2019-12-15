شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 15 حتى 19 ديسمبر الجاري، اجتماع الجمعية العمومية الكابلات، الجزيرة، أكسا التعاونيةـ المواساة، اتحاد الخليج، ساب، الأحساء، بالإضافة إلى صرف أرباح كل من بروج للتأمين، وقت اللياقة، غازكو، وذلك فضلاً عن أحقية توزيع أرباح كل من شركة المراكز العربية.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة الكابلات السعودية، اليوم الأحد، الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.

كذلك تبحث الجمعية العمومية لبنك الجزيرة، اليوم الإثنين، الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بتعيين كل من رئيس المجلس، نائب الرئيس، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة أكسا للتأمين التعاوني، يوم الإثنين، الموافقة على زيادة راس المال بمبلغ 50 مليون ريال، من خلال منح أسهم مجانية للمساهمين، بحيث يرتفع رأس المال من 450 مليون ريال إلى 500 مليون ريال.

ويستحق، يوم الإثنين، توزيع أرباح شركة المراكز العربية عن النصف الأول للعام المنتهي في 30 سبتمبر 2019، بما يعادل 0.90 للسهم الواحد، وبما نسبته 9% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ شركة بروج للتأمين التعاوني، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن عام 2018، بقيمة 30 مليون ريال، بحصة تبلغ ريالا واحدا للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

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وتبحث الجمعية العمومية لشركة المواساة للخدمات الطبية، الإثنين، الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة.

وتبدأ أرامكو السعودية، يوم الثلاثاء، الانضمام لمؤشر "إم إس سي آي" اعتبارا من إغلاق 17 ديسمبر 2019، على أن يتم انضمام الشركة إلى مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" ومؤشر قطاع الطاقة حسب منهجية مؤشرات تداول، وذلك من بداية التداول في يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019.

وتبحث الجمعية العمومية للبنك السعودي البريطاني "ساب"، الأربعاء، الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2020، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2022.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة الأحساء للتنمية، يوم الخميس المُقبل، مُقرح زيادة رأس مالها من 490 مليون ريال إلى 737.32 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 24.7 مليون سهم عادي‏ لغرض الاستحواذ على جميع أسهم شركة السلام للخدمات الطبية.

وتبدأ شركة الغاز والتصنيع الأهلية، غازكو، يوم الخميس المُقبل، توزيع الأرباح المستحقة عن الربع الرابع للعام المالي 2019 بواقع 0.425 ريال للسهم الواحد وبما نسبته 4.25%، بالإضافة إلى توزيع أرباح استثنائية بقيمة 16.875 مليون ريال، بحصة للسهم تبلع 0.225 ريال، وبنسبة توزيع من القيمة الاسمية للسهم تبلغ 2.25%.

كذلك تبدأ شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، يوم الخميس، في توزيع أرباح عن الربع الثالث من العام 2019، بقيمة 26.029 مليون ريال، بواقع 0.4969 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 4.97%.