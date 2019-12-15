شكرا لقرائتكم خبر عن "الزجاج والبللور" تتجاوز خسائرها وتربح 38.7 مليون جنيه فى عامين والان مع تفاصيل الخبر
وتنتج الشركة الأمبولات الزجاجية الطبية وزجاجات الأدوية، والزجاجات متعددة الاستخدامات، والاداوات المنزلية والزجاج المسطح.
أضاف نافع لـ"الخليج 365" إن الشركة بفضل دعمنا لها نجحت فى تحقيق نحو 38.7 مليون جنيه أرباحًا العامين الماضيين ، مقارنة بخسائر بلغت 15 مليون جنيه خلال الثلاثة أعوام السابقة من 2015 حتى 2017.
أشار مدحت نافع، أن زيادة الإنتاجية وتنشيط التسويق، وراء ما تحقق فى الشركة من أرباح وتجاوز فترات الخسائر.
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