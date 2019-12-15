شكرا لقرائتكم خبر عن 13 صنف فاكهة الكيلو بأقل من 5 جنيهات بسوق العبور.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار الفواكه داخل سوق العبور انخفاضًا وفق الأسعار الرسمية، حيث يرصد الخليج 365 13 صنف فاكهة يبدأ الكيلو بأقل من 5 جنيهات مع بداية الأسبوع، وهى: البرتقال البلدى 1.5-2 جنيه البرتقال سكرى 1.5 – 2.5 جنيه برتقال ابو سرة 2- 3 جنيهات يوسفى 1.5 – 4 جنيهات جريب فروت 2.5 جنيها نارنج 2.25 جنيها Advertisements بلح بنت عيشة 4 جنيهات بلح ام الفراخ 5 جنيهات بلح ثلاجة 4 جنيهات رمان 4-8 جنيهات جوافة 4- 7 جنيهات فراولة 4-9 جنيهات كانتلوب 3- 6 جنيهات

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