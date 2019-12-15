شكرا لقرائتكم خبر عن 124 رخصة لمصانع جديدة خلال شهرين باستثمارات ملياري دولار والان نبدء بالتفاصيل

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عن أن 3 آلاف سعودي باشروا العمل في المصانع بعد شهرين من تطبيق قرار تحمل الدولة المقابل المالي للمصانع، مشيرا إلى أنه تم الترخيص لـ124 مصنعا جديدا باستثمارات تجاوزت ملياري دولار.

وقال الوزير في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»، أمس: إن تلك المصانع ستوفر 6 آلاف فرصة عمل جديدة، مشيرا إلى أنها بشائر إيجابية تدعو للتفاؤل وتعزز دور القطاع في توليد الوظائف والاستثمار.

وأصدرت الوزارة نحو 50 رخصة لمصانع جديدة خلال شهر أكتوبر الماضي، بحجم استثمارات بلغ نحو 1.1 مليار ريال، مقارنة بـ74 رخصة خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي بلغ حجم الاستثمارات بها نحو 1.2 مليار ريال، ليصل إجمالي المصانع القائمة وتحت الإنشاء إلى 8750 مصنعا.

وبلغت الزيادة في عدد العاملين بالمصانع المرخصة 3848 خلال شهر أكتوبر، 1878 منهم سعوديون، فيما بلغت الزيادة في عدد العاملين في شهر نوفمبر 2771 عاملا، 1086 منهم سعوديون.

وتصدرت منطقة الرياض المصانع الجديدة التي تم الترخيص لها خلال الشهرين الماضيين، بنحو 48 مصنعا تلتها المنطقة الشرقية بـ36 مصنعا.