شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق 24 تطبيقا سعوديا ببرنامج «طموح» والان نبدء بالتفاصيل

كشفت جولة أجرتها ”الخليج 365” بملتقى التجارة الإلكترونية في مدينة الخبر، عن إطلاق 24 تطبيقا سعوديا تم تأسيسها انطلاقا من برنامج «طموح للتجارة الإلكترونية» التابع لـ «منشآت»، فيما تتنوع تلك التطبيقات ومجالاتها.

وشهد ملتقى التجارة الإلكترونية مشاركة كافة المشاريع التي دعمها برنامج «طموح للتجارة الإلكترونية»، وأتيح لممثلي هذه المشاريع البيع والشراء أثناء أيام الملتقى، كما وفر لهم «أجنحة» مجانية، وذلك لتشجيع الزوار على تبني التجارة الإلكترونية والتوجه نحوها من خلال عرض نماذج ناجحة في هذا المجال.

ويسعى برنامج «طموح للتجارة الإلكترونية» التابع لـ «منشآت» إلى تمكين وتحفيز المنشآت الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة في أنشطة محددة في المملكة بالاعتماد على التقنية والقنوات الإلكترونية في عملياتهم التجارية؛ وذلك لتوسيع قاعدة عملائها وأعمالها وزيادة انتشارها بطريقة احترافية.

ويقدم برنامج «طموح» عدة تسهيلات منها: إنشاء متجر إلكتروني متكامل والربط بالخدمات المساندة من تخزين وشحن وبوابات الدفع الإلكتروني، ومتابعة التقدم بالتجارة الإلكترونية وتقديم الدعم إن لزم، والتدريب على أهم المواضيع في التجارة الإلكترونية.