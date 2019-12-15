الاقتصاد

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تكرم البنك الأهلي التجاري

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حصل البنك الأهلي التجاري أحد أبرز المؤسسات المالية في المنطقة على تكريم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC كأحد أكبر الشركاء في عمليات التمويل الإسلامية. جاء ذلك خلال مؤتمر شركاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ISDB، الذى عُقد مؤخراً في مدينة جدة تحت عنوان «الاستثمار من أجل التأثير»، برعاية الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني بن سالم سنبل، الذي قام بتسليم تكريم البنك للأستاذ خالد آل غالب نائب أول الرئيس التنفيذي، رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي التجاري.

من جانبه، ثمّن رئيس المؤسسات المالية بالبنك الأهلي التجاري فهد بن عبدالله موسى تكريم البنك، مشيراً إلى أن مساهمات البنك ودوره الفعال كشريك حيوي وداعم في تنمية الأعمال والمشروعات التابعة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تأتي منسجمة مع البرامج التي يقدمها من خلال برامج متنوعة، إدراكاً منه لأهمية هذه الشراكة في التنمية وتعزيزاً للدور الريادي، الذي كان وما زال يقوم به.

واختتم حديثه بالقول: إن فوز البنك بتكريم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يندرج ضمن مساهمته في دعم الأعمال التجارية وفرص التنمية باعتباره مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليمياً، كما يؤكد تكريم البنك الشراكة الإستراتيجية القائمة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC والبنك الأهلي وفرص التعاون الجديدة بين المؤسستين.

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