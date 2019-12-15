شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تكرم البنك الأهلي التجاري والان نبدء بالتفاصيل
من جانبه، ثمّن رئيس المؤسسات المالية بالبنك الأهلي التجاري فهد بن عبدالله موسى تكريم البنك، مشيراً إلى أن مساهمات البنك ودوره الفعال كشريك حيوي وداعم في تنمية الأعمال والمشروعات التابعة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تأتي منسجمة مع البرامج التي يقدمها من خلال برامج متنوعة، إدراكاً منه لأهمية هذه الشراكة في التنمية وتعزيزاً للدور الريادي، الذي كان وما زال يقوم به.
واختتم حديثه بالقول: إن فوز البنك بتكريم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يندرج ضمن مساهمته في دعم الأعمال التجارية وفرص التنمية باعتباره مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليمياً، كما يؤكد تكريم البنك الشراكة الإستراتيجية القائمة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC والبنك الأهلي وفرص التعاون الجديدة بين المؤسستين.
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