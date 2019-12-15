شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من جامعة الأصالة يزور غرفة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

قام وفد من جامعة الأصالة، بزيارة غرفة الشرقية بالدمام، بحضور عبدالرحمن بن محمد الخلوفي نائب الرئيس بجامعة الأصالة وبعض القيادات الأكاديمية والإدارية بالأصالة، حيث كان في استقبالهم عبدالحكيم العمار رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية وعبدالرحمن الوابل أمين عام الغرفة ومساعدو الأمين العام ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

حيث نظمت جامعة الأصالة هذه الزيارة لتبادل الخبرات مع غرفة الشرقية وتعزيز وبحث سبل التعاون المشترك، وتؤكد الجامعة أنها تقوم بتنظيم مثل هذه الزيارات واللقاءات بشكل دوري بهدف التواصل مع المجتمع ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، حيث تم أثناء الزيارة التعريف عن أهداف الجامعة ورؤيتها وقيمها ورسالتها وما تسعى إليه عبر أنشطتها وبرامجها ولقاءاتها.

وفي نهاية اللقاء تم أخذ صور جماعية تذكارية لجميع الحاضرين من القيادات الأكاديمية والإدارية بجامعة الأصالة وغرفة الشرقية.