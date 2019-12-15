شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من جامعة الأصالة يزور غرفة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
حيث نظمت جامعة الأصالة هذه الزيارة لتبادل الخبرات مع غرفة الشرقية وتعزيز وبحث سبل التعاون المشترك، وتؤكد الجامعة أنها تقوم بتنظيم مثل هذه الزيارات واللقاءات بشكل دوري بهدف التواصل مع المجتمع ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، حيث تم أثناء الزيارة التعريف عن أهداف الجامعة ورؤيتها وقيمها ورسالتها وما تسعى إليه عبر أنشطتها وبرامجها ولقاءاتها.
وفي نهاية اللقاء تم أخذ صور جماعية تذكارية لجميع الحاضرين من القيادات الأكاديمية والإدارية بجامعة الأصالة وغرفة الشرقية.
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