شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يطلق برنامج زمالة جديدا والان نبدء بالتفاصيل

حاز مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي على موافقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لإطلاق برنامج زمالة جديد في طب الجهاز الهضمي للبالغين ابتداءً من يناير 2020.

ويعدّ برنامج الزمالة الجديد برنامجَ تدريبٍ سريري محليا ذا هيكلية مدروسة لحاملي الترخيص الطبي من الأطباء المهتمين بالحصول على تدريب متقدم في اختصاص معين.

ويهدف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي إلى تدريب فريقه الطبي وفق أعلى المعايير للمساهمة في بناء الجيل المستقبلي من القوى العاملة السعودية في المجال الطبي. وبفضل العدد الكبير من الأخصائيين المؤهلين، يعتبر مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مركزًا للامتياز، وقد حصل على ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز معتمد للتدريب.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور فؤاد معافا، طبيب أمراض الجهاز الهضمي: «نجح المركز بتحقيق سجل حافل بالإنجازات، واستيفاء المعايير والمتطلبات المحددة والتي قيّمت جودة ونطاق الخدمات التي نقدمها». ويعد الدكتور معافا استشاريًا حائزًا على شهادة البورد في الطب الداخلي وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد. ويولي اهتمامًا خاصًا بالتنظير بالموجات فوق الصوتية. وقد تخرَّج في جامعة الملك سعود واستكمل تدريب الطب الداخلي في جامعة «ماكجيل» الكندية. وبعد إتمام الزمالة في أمراض الجهاز الهضمي في جامعة «جورج تاون» بالولايات المتحدة الأمريكية، أتم عامًا كاملاً في التقنيات المتقدمة للتنظير الهضمي، بما في ذلك التنظير بالأمواج فوق الصوتية.