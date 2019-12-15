شكرا لقرائتكم خبر عن «كفاءة»: «ممتاز+» يوفر 20 % في وقود المركبات والان نبدء بالتفاصيل

كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة على موديلات 2019، وتشتمل البطاقة الجديدة على مستوى إضافي سابع ممتاز+ لأفضل 10 % من طراز السيارات، ولفت المركز إلى أن كمية التوفير في الوقود تتراوح بين ممتاز وممتاز+ حوالي 20 %.

وأكد مختصون في كفاءة، أهمية فحص السيارة بشكل دوري لدى ورش صيانة متخصصة في ميزان الإطارات، مبينين أن هناك عوامل أخرى تبين إذا ما كان هنالك عدم موازنة مثل: (انحراف السيارة عند القيادة بسرعة متوسطة أو عالية، أو عدم استقامة الإطار على السطح بشكل تام، أو تآكل الإطار من أحد الحواف).

وبيَّن المختصون أن ترك الإطارات غير موزونة بالدرجة الصحيحة - أي غير متوازنة - يؤدي إلى زيادة احتكاك الإطار ولو بدرجة بسيطة مع الطريق، وذلك بدوره يؤدي إلى زيادة مقاومة دوران الإطار وزيادة استهلاك المركبة للوقود للتغلب على مقاومة الدوران الأعلى مما يستوجب قوة إضافية من المحرك للمحافظة على أداء السيارة، ونتيجة ذلك هو زيادة استهلاك المركبة للوقود دون فائدة، كما أن ذلك الاحتكاك يعجل من تلف مداس (دعسة) الإطار ويقلل من عمره.

ودعا المختصون، إلى ضرورة التأكد من وجود «بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات»، الذي يكون بمكان بارز على «دعسة» الإطار قبل الشراء.