شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب فى السوق المصرى مع تراجع المبيعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الأحد 15-12-2019، استقرارًا فى أسعار الذهب مع ختام تعاملات الأسبوع، حسبما جرى إعلانه من الشعبة العامة للذهب، ذلك مع تراجع المبيعات بالأسوق.أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 سجل 569 جنيها للجرام
عيار 21 سجل 664 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 758 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 5312 جنيها
أوقية الذهب 1475 دولارا
ويشهد سعر الذهب فى مصر، استقرارا فى الأسواق بالرغم من تأثره بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.
ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يجرى قبوله خارج البلاد.
يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.
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