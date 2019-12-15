أجنحة الطائرات موسومة بشعار «صنع في الإمارات»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استطاعت «ستراتا» لتصنيع أجزاء الطائرات خلال 10 سنوات من تعزيز شراكاتها مع كبرى شركات صناعة الطائرات العالمية أن تصل إلى 7 شركات عالمية. وخلال هذه الفترة الزمنية عززت الشركة من إمكاناتها الفائقة، وقدرتها على عقد شراكات استراتيجية متميزة، وهي ماضية في ترسيخ رؤيتها، التي تهدف إلى تعزيز مكانتها كشركة رائدة عالمياً في قطاع صناعة الطيران؛ وذلك من خلال توريد أجزاء متخصصة يتم تصنيعها في دولة الإمارات. وتحرص الشركة مستقبلاً على التركيز على مجالات ومناطق جديدة، واستكشاف الفرص المجزية التي تدعم أعمالها العالمية.

وتمكنت الشركة في عام 2018 من شحن 7810 قطع حول العالم، والتي تتكون من 590 شحنة، إضافة إلى حصولها على شهادة الاعتماد للتصميم الهندسي (EN9100) من شركة «ديكرا» العالمية المتخصصة بمنح شهادات الاعتماد ضمن قطاع صناعة الطيران. كما وأبرمت اتفاقية مع شركة الصناعات الكيميائية «سولفاي»؛ بهدف تأسيس أول مشروع مشترك بدولة الإمارات لإنتاج مواد التقوية التحضيرية، والتي تدخل في صناعة الطيران، الذي سيتيح تصنيع المكونات الخاصّة بطائرات «بوينج 777 إكس».

وتمتلك «ستراتا»حالياً عقوداً بقيمة 7.5 مليار دولار (27.8 مليار درهم)؛ وذلك حتى عام 2030. ومؤخراً، تمكنت شركة «ستراتا» بنجاح من استكمال عملية تعديل تصاميم الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات «إيرباص A350-900»، والانتهاء من إنتاج أول شحنة من تلك الأجزاء؛ وذلك لمصلحة شركة «سابكا» البلجيكية المتخصصة بصناعة الطيران. وصُممت الأسطح الخارجية الجديدة بشكل يساهم في تحسين الانسيابية الهوائية لأجنحة الطائرة، مما يساعد على خفض استهلاك الوقود، وتعزيز الكفاءة بما يساعد شركات الطيران على تحقيق المزيد من الأرباح. وتشكل أجنحة وأجزاء الطائرات الموسومة بشعار: «صنع في الإمارات» والمصنعة في شركة «ستراتا للتصنيع» بمدينة العين، نحو 8% من إجمالي أساطيل الطائرات التجارية حول العالم. واليوم 100% من طائرات «بوينج 787» تحلق بأجزاء مصنوعة في الإمارات

وخلال عشر سنوات قامت «ستراتا» بتسليم أكثر من 50,000 جزء يحمل شعار: «صنع في الإمارات» إلى كبريات الشركات العالمية لتصنيع الطائرات، بما في ذلك شركات «إيرباص» و«بوينج»، و«ليوناردو فينميكانيكا».