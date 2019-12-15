341.5 مليون درهم تداولات الهامش بالأسهم في أسبوع

سجلت تداولات الهامش في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 341.5 مليون درهم، بيعاً وشراءً، منها 317 مليون درهم في دبي، و24.5 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 351.4 مليون سهم بيعاً وشراءً، توزعت بواقع 11.27 مليون سهم في أبوظبي، و340.16 مليون سهم في دبي.

وعلى صعيد سوق أبوظبي، بلغت تداولات الهامش من المشتريات من حيث القيمة 13.6 مليون درهم، والمبيعات 10.83 مليون درهم، بينما سجلت الكميات المتداولة من الأسهم 6.179 مليون سهم مشتريات، و5 ملايين سهم مبيعات.

وفي سوق دبي، وصلت تداولات الهامش إلى 138.6 مليون درهم مشتريات، و178.35 مليون درهم مبيعات، في حين سجلت الكميات المتداولة 144.9 مليون سهم مشتريات، و195.2 مليون سهم مبيعات.

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وجاءت الحصيلة الأكبر من تداولات الهامش بسوق دبي في أسبوع ل«أمانات» بإجمالي 42.3 مليون درهم، بيعاً وشراءً، منها 16.8 مليون درهم شراء، و25.5 مليون درهم بيعاً، في وقت سجلت الكميات المتداولة من الأسهم 48.15 مليون سهم، بيعاً وشراءً، منها 19 مليون سهم مشتريات، و29.12 مليون سهم مبيعات.

واحتل المركز الثاني «إعمار العقارية»، حيث استقطب 33.69 مليون درهم ، توزعت بواقع 23.6 مليون درهم مشتريات، و10 ملايين درهم مبيعات، كما سجلت الكميات 8.3 مليون سهم فقط، بيعاً وشراءً، بعدما وصلت المشتريات إلى 5.8 مليون سهم، والمبيعات 5.48 مليون سهم.

وفي سوق أبوظبي، حصد «الدار»، أعلى تداولات بالهامش في أسبوع ، بمجموع بلغ 5.1 مليون درهم بيعاً وشراءً، توزعت بواقع 2.47 مليون درهم قيمة الشراء، و2.6 مليون درهم قيمة البيع، فيما سجلت الكميات من الأسهم 2.3 مليون سهم، منها 1.14 مليون سهم مشتريات، و 1.2 مليون سهم مبيعات.