«لينكد إن» تكشف عن 15 وظيفة ناشئة في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت شركة «لينكد إن» تقرير المهن والوظائف الدوري الذي تحدد فيها أبرز المهن المستجدة (الناشئة) في عالم اليوم، ومدى أهلية العمالة الماهرة منها وغير الماهرة لتبوؤ تلك الوظائف.

وحدد التقرير الذي اعتمد على جمع بيانات متراكمة بين عامي 2015 و2019، أبرز المهن الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي نتجت عن ثورة الاقتصاد الرقمي، وخاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية الحديثة «فينتك».

وكشف التقرير أن التوظيف القائم على متطلبات سوق التقنية والرقميات يحظى باهتمام الحكومة التي تضع له استراتيجيات مدروسة، مثل استراتيجية الذكاء الاصطناعي، واستراتيجية دبي الذكية 2021.

وشمل تصنيف «لينكد إن» كافة أعضاء شبكتها المسجلين في مناصب على مستوى المنطقة منذ خمس سنوات بلا انقطاع. يذكر أن عدد أعضاء الشبكة المسجلين في دولة الإمارات العربية المتحدة يربو على 4 ملايين، بينما يصل عدد أعضائها على مستوى العالم 660 مليوناً.