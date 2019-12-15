شكرا لقرائتكم خبر عن عين المستثمر الأجنبي على أسهم البنوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

فيما تتجه السيولة وخاصة الأجنبية إلى أسهم القطاع البنكي تفاؤلاً بقرب الإعلان عن نتائج سنوية جيدة وتوزيعات وعائد سنوي مجدٍ، يرى خبراء المال بأن المستثمرين الأجانب يتطلعون إلى مجموعة من العناصر الأساسية في أسواق المال المحلية لتعزيز استثماراتهم، منها الشفافية والإفصاح والحوكمة الرصينة، لخلق الطمأنينة لديهم، وبالتالي إيجاد مزيد من الاستثمارات.

واقترح الخبراء أن تكون هناك آلية للتواصل مع الأسواق والمساهمين بشكل علني، في ما يتعلق بالشركات الخاسرة الموقوفة عن التداول، ولا سيما أن بعضها مر عليه الكثير من الوقت دون أي إفصاح، مما سبب قلقاً وإحباطاً للمستثمرين.

حوكمة رصينة

أكد المحلل المالي وضاح الطه، أننا نحتاج إلى حوكمة رصينة، تعكس واقع الحال فعلاً في أسواقنا، ولا سيما مع التجربة المريرة التي مرت على الأسواق في ما يتعلق بمشاكل بعض الشركات والخسائر الفادحة التي طالت عدداً منها، مع ملاحظة أن كافة فئات المستثمرين، سواء مؤسسات أو محافظ استثمارية وأفراد يحتاجون إلى تقارير الحوكمة التي تعكس الشفافية.

الكشوفات المالية

وبين الطه بأن الصورة تكتمل عند الشركات المدرجة بالكشوفات المالية، وفي موضوع الحوكمة أيضاً، الذي لا يجب أن يؤخذ بسطحية من جانب الشركات، التي يقع على عاتق مجالس إداراتها تحويل هذا الموضوع من مجرد تطبيق قانوني إلى سلوك مؤسسي.

وأوضح أن الحوكمة مستمدة من تقاليد وقيم وأخلاقيات المجتمع بشكل عام، وبالتالي هذا التوجه يحتاج إلى إرادة تنطلق بداية من مجالس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة والأعضاء نزولاً إلى المستويات الإدارية الأخرى.

وتحدث الطه عن جانب آخر يهم المستثمر الأجنبي، والمتعلق بالإنذار المبكر من الجهات الرقابية والأسواق التي يجب ألا تكتفي بتقارير المدقق الخارجي، بل يجب أن يكون لديها فرق خاصة بمراجعة التقارير والكشوفات المالية وتتابع مع الشركات في حال وجود مزيد من الإيضاحات، وهذا ينسجم من أهداف هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وتابع: يجب أن يكون هناك بعد لحماية الاقتصاد الوطني، لأن أي هفوة أو أداء سلبي لتلك الشركات، فإن ذلك ينعكس على أداء الاقتصاد بشكل عام، مشدداً على أهمية أن تطلب الأسواق فقرة مستقلة من المدققين والشركات بأن تظهر مقدار تأثير الكشوفات المالية في السنة (كشف الدخل ومقدار التأثير في الميزانية العمومية).

وأضاف الطه أن اقتراح متطلبات إضافية في الإفصاح عن الكشوفات المالية يجب ألا يكون مصدراً للإزعاج، لأن المزيد من الإفصاحات والمزيد من الشفافية يعني مزيداً من الاستثمارات، ويخلق ارتياحاً عند المستثمري الأجنبي.

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وبشأن الشركات المتعثرة، قال الطه: «يجب أن تكون هناك آلية للتواصل مع الأسواق والمساهمين بشكل علني عن أي تقدم يحصل، وماذا فعلت هذه الشركات حتى تعاد إلى الأسواق مجدداً، وخاصة أن بعضها مر عليها أشهراً، وربما سنوات من دون أي إفصاح، الأمر الذي يسبب قلقاً متزايداً للمستثمرين ويسبب إحباطاً، مبيناً أن هذه الدعوة لا تعني الضغط على الشركات بقدر ما يخدمها، ويخدم المستثمرين أيضاً في ما يخص إعادة الهيكلة».

أداء السوق

وقال إياد البريقي، المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية: «إن أداء السوق في الفترة الحالية يعكس حركة القطاعات المدرجة عموماً، وفي ظل الأداء القوي للبنوك المحلية، فهو الحال الطبيعي والقرار السليم في الاستثمار في القطاع البنكي، وهو ما يفسر عمليات الشراء على أسهم البنوك، وخاصة من قبل الأجانب».

وفي المقابل أوضح البريقي أن تراجع أسواق العقارات انعكس على أسهم شركات القطاع العقاري على شكل ضغوط بيعية على عدد من أسهم القطاع إلى حد المبالغة أحياناً في الضغط على الأسهم، إذ إنه وعلى الرغم من التراجعات، هناك فرص استثمارية كبيرة في سوق الأسهم لعدد جيد من الشركات المدرجة.

ولفت البريقي إلى أن ضعف السيولة واستمرار ضغط البيع، أدى أيضاً إلى تخوف المستثمرين من الشراء والانتظار حتى تتوقف عمليات البيع والتراجع المبالغ فيه.

ورأى البريقي أن السيولة وخاصة الأجنبية تتجه إلى القطاع البنكي غالباً تأملاً وتفاؤلاً بالإعلان عن نتائج سنوية جيدة وتوزيعات وعائد سنوي مجدٍ، حيث إن معظم توزيعات البنوك مجدية، وتحقق عائداً استثمارياً مرضياً، إضافة إلى حماية رأس مال المستثمر، حيث إن قطاع البنوك مميز في الحفاظ على مستويات الأسعار والارتفاع في الأسعار غالباً.

الثقة

وقال المحلل المالي عميد كنعان: إن المستثمر الأجنبي يتطلع إلى استعادة الثقة في أسواقنا، ولا سيما أنه يبحث عن الشفافية، بالنظر إلى مجموعة من العوامل، سواء أكان ذلك نتيجة الأداء المخيب لبعض الشركات، وأيضاً مع وجود أسهم ترتفع لمستويات كبيرة دون إمكانية السيطرة عليها.

وأشار إلى أن «الأجنبي» إضافة إلى حاجته إلى الثقة والمزيد من الإجراءات لضمان الشفافية في الأسواق، فإن لديه ميزانية معينة يستهدف بها منذ سنوات أسهم البنوك بسبب العوائد القوية ومحاولة اقتناص الفرص الموجودة في السوق، وذلك على حساب الأسهم الأخرى، ولا سيما مع وجود سلوك غير مبرر لبعض الأسهم، من حيث الانخفاضات.

وأجمع الخبراء ل«الخليج» على أن إدراج شركة «أرامكو» لم يحدث تأثيراً في أسواقنا المحلية، حيث إن مستويات السيولة لم تتغير كثيراً في الأسواق منذ فترة، ولم تتغير المستويات أثناء عملية الاكتتاب في شركة «أرامكو».

وقالوا: إن السيولة التي ذهبت لم تحدث على شكل عمليات تسييل مكثفة بحيث لم تتراجع بشكل قوي في المؤشرات، وكان جزء من سيولة الاكتتاب خارج السوق، ومن المفترض أن يكون التأثير محدوداً.