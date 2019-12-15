«غرفة الشارقة» تستعرض التعاون مع سانت بطرسبورغ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع حكومة سانت بطرسبورغ الروسية، مجالات التعاون المشترك بين قطاع الأعمال، وعدد من المسائل الهادفة إلى تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية ومدى إمكانية الاستفادة من خدمات الغرفة في بناء شراكات تخدم القطاع الخاص في كل من الشارقة والمدينة الروسية، إلى جانب بحث أهم المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد مؤخراً في الغرفة بين محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووابو باكاروف نائب مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة سانت بطرسبورغ، بحضور عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وفاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية، وجاسم المطوع مستشار الغرفة لشؤون العلاقات مع دول الكومنولث المستقلة، حيث بحث الجانبان سبل تطوير وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاطلاع على مجالات وفرص التعاون الاستثماري والتبادل التجاري بين مجتمعي الأعمال.

وأكد العوضي، أن هذا اللقاء يمثل فرصة مهمة لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين في مختلف القطاعات، فضلاً عن إقامة مشاريع جديدة تعزز الروابط المشتركة الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين، كما تمثّل هذه الزيارة فرصة لتعريف المستثمرين ورجال الأعمال في سانت بطرسبورغ بأهمية المناخ الاستثماري في إمارة الشارقة لإقامة علاقات اقتصادية راسخة تدعم تدفق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.

وأشار العوضي إلى العديد من الملتقيات والبعثات التجارية المتبادلة بين الطرفين، والتي كان آخرها الملتقى الذي انعقد مؤخراً في مدينة سانت بطرسبورغ والذي شهد حضوراً لافتاً من رجال الأعمال من كلال البلدين، كما مثل فرصة هامة لمضاعفة التعاون بقطاعات مختلفة، لافتاً إلى أن غرفة الشارقة تتطلع من خلال علاقات الشراكة والتعاون الواسعة التي تربطها مع العديد من الغرف التجارية والصناعية الروسية والهيئات والمؤسسات الاقتصادية، إلى تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المجزية في القطاعين الصناعي والتجاري، وغيرها من القطاعات الأخرى.

وأكد وابو باكاروف، أن مجالات وفرص التعاون بين البلدين كثيرة ومتنوعة، مشيراً إلى اهتمام بلاده بتعزيز علاقات التعاون والتبادل التجاري مع إمارة الشارقة ودفعها إلى الأمام بما يخدم مصلحة الطرفين، ويعود بالمنفعة المشتركة على شعبي البلدين الصديقين.