«دبي للسلع» و«بورصة الذهب» يســتضيفان فعاليــة تعـارف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استضاف مركز دبي للسلع المتعددة، بالشراكة مع بورصة دبي للذهب والسلع، فعالية تعارف بمشاركة المؤسسات والشركات الصينية في دبي؛ بهدف استكشاف آفاق أوسع من الفرص لترسيخ الشراكة الاستراتيجية ومسيرة النمو.

شهدت الفعالية حضور أكثر من 100 من الشخصيات البارزة من مجتمع الأعمال الصيني في دبي؛ حيث تم تأكيد التزام كل من مركز دبي للسلع المتعددة، وبورصة دبي للذهب والسلع بشأن جذب الاستثمارات الصينية إلى دبي. وكان من بين الحضور لفيف من كبار أعضاء وممثلي المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية ومجلس الأعمال الصيني.

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ويوفر مركز دبي للسلع المتعددة، مجموعة من فرص النمو الاستثنائية لقطاع الشركات والأعمال، بفضل ما يمتلكه من بنية تحتية متطوّرة ومنتجات وخدمات ومرافق على مستوى عالمي. و يحتضن مركز دبي للسلع المتعددة نحو 500 شركة صينية مُسجّلة، بما يمثّل أكثر من 10% من إجمالي الشركات الصينية العاملة في دولة الإمارات.

و قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «لا تزال الصين الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات، ونحن نمتلك الإمكانات والمقومات اللازمة لدعم جهود دبي المبذولة في تعزيز علاقاتها مع الصين. كما أننا حريصون على توفير كافة العوامل التي تضمن نجاح ونمو الشركات المسجلة لدينا. ونتيجةً لذلك، شهدنا زيادة ملحوظة في عدد الشركات الصينية التي تنضم إلى مركز دبي للسلع المتعددة، بينما يتطلع عدد كبير من المستثمرين الصينيين إلى ممارسة أعمالهم انطلاقاً من دبي».

وقال، لي جين، المستشار الاقتصادي والتجاري في قنصلية جمهورية الصين الشعبية في دبي: «حققت الشركات الصينية في دولة الإمارات نجاحاً كبيراً، ونتوقع توافر المزيد من فرص النمو على المدى الطويل أمام الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من إمكانات الإمارة المتمثّلة في علاقاتها العالمية، وبنيتها التحتية المتطوّرة، واهتمامها بالابتكار ».

وتظل الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إن من المتوقع أن تبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 257 مليار درهم بحلول العام 2020.