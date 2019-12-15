شكرا لقرائتكم خبر عن كم تدفع لنخفف عنك أعباء العمل؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

راشيل روزنتال*

أصبحت الشركات اليوم أكثر جدية في جعل أعباء العمل أكثر مرونة بدءاً من «جولدمان ساكس» وانتهاء بمايكروسوفت، بفضل توافر تطبيقات العمل الذكية. وصار ممكناً الارتباط مع موقع عملك بكل بساطة أثناء الجلوس على أريكة في غرفة المعيشة أو في منتجع ساحر تقضي فيه إجازة ممتعة. إلا أن هذا النمط من ممارسة الأعمال يخفي أعباء إضافية على النساء بشكل خاص، وهو الإحساس بالاستنفار على مدار الساعة.

في ورقة عمل حديثة أعدها صندوق النقد الدولي، حدد الباحثون مقدار ما يوافق الموظفون اليابانيون التخلي عنه من مرتباتهم مقابل التمتع بتوازن صحي بين العمل والحياة. ووجدت أن أولئك الذين يحصلون على 3 ملايين ين (27600 دولار) سنوياً، مستعدون للتخلي عن نصف دخلهم تقريباً للتخلص من 45 ساعة من العمل الإضافي شهرياً أو أكثر بقليل. وكانت هذه النتيجة متناسقة مع مواقف ذوي الأجور المرتفعة أيضاً.

لعل أبرز الطروحات المتعلقة بحلول العمل هو أن الشركات يجب أن تفعل كل ما في وسعها للحفاظ على ساعات معقولة. ولا يتطلب الأمر الحصول على ماجستير في إدارة الأعمال لمعرفة أن المرتبات المنخفضة تحسن صورة الموازين الختامية للشركات، والجانب الآخر للصورة ينبغي أن يكون الحرص على بيئة أكثر سعادة للعاملين فيها وهو كفيل برفع إنتاجيتهم. لكن لا بد من الانتباه لأمر مهم هو أن النساء أكثر شغفاً من الرجال بالتنازل عن المال مقابل الوقت. هذا في الغالب يعود إلى الشعور بالذنب العميق، ليس فقط حيال تربية الأطفال ولكن أيضاً المسؤوليات المنزلية العامة مثل الطهي ورعاية الأهل المسنين.

على الرغم من أن هذا الاستنتاج ليس فتحاً، إلا أن تأثيره الإيجابي في سياسات الشركات واضح. فمقابل كل امرأة تقبل براتب أقل لقاء حصولها على درجة مرونة أكبر، هناك شخص ما يميل إلى العمل في المكتب لمدة 14 ساعة. يشير هذا إلى أن الشركات التي تتوق إلى منح النساء المزيد من الخيارات من خلال عروض مثل العمل 4 أيام أسبوعياً أو أقل، تسهم في تعميق الفجوات في الأجور بين الجنسين عن غير قصد. من هنا فإن أفضل طريقة لحماية التوازن بين العمل والحياة، هي التأكد من أن جميع الموظفين من الذكور والإناث والشباب والمسنين والآباء والأمهات يقضون ساعات أقل ولكنها أكثر إنتاجية على مدار الساعة.

هناك الكثير من الأبحاث التي برهنت على أن العمل لساعات أطول لا يؤدي بالضرورة إلى نتائج أفضل. في الواقع، تنخفض الإنتاجية عندما يعمل الموظفون أكثر من 50 ساعة في الأسبوع، وفقاً لدراسة أجرتها جامعة ستانفورد، تتساوى معدلات الإنتاجية فوق هذا الرقم سواء عمل الموظف 56 ساعة أو 70 ساعة.

وعلى الرغم من أن اليابانيين يوصفون بأنهم يعملون حتى منتصف الليل أو أكثر، فإن متوسط عدد ساعات عمل الموظف الأمريكي 1786 ساعة في السنة مقارنة ب 1680 ساعة لنظيره الياباني، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أما الألماني فيعمل 1363 ساعة. ومع ذلك، تعد ألمانيا أكثر الدول الثلاث إنتاجية بمعايير الناتج الإجمالي في الساعة، تليها اليابان، ثم الولايات المتحدة.

المفيد هنا أن نذكر أن جهات التشغيل بدأت في الاستجابة لهذه النداءات. في أغسطس/آب الماضي، أجرت شركة «مايكروسوفت» تجربة على أسبوع عمل من أربعة أيام في مواقعها في اليابان. وكشفت التجربة عن ارتفاع نسب الإنتاجية بحدود 40 ٪ مقارنة مع العام السابق. وفي طوكيو لجأ أحد مكاتب الحكومة المحلية في وسط المدينة إلى إطفاء الأنوار في الساعة 7 مساءً، لإجبار الناس على العودة إلى منازلهم والكف عن العمل. وفي أوروبا، تضغط مجموعات قطاع الخدمات المالية على بورصة لندن لتخفيض يوم تداولها بمقدار 90 دقيقة.

هذا المستوى من الوعي أمر إيجابي. ولا ينقص أرباب العمل وصناع القرار سوى الإحاطة بحجم المشكلة. ربما كان العنصر الأكثر إثارة للقلق في ورقة بحث صندوق النقد الدولي هو رغبة النساء في كسب أقل في بلد تكون فيه فجوة الأجور واسعة بالفعل. فمتوسط دخل الرجال اليابانيين يزيد بنسبة 24.5٪ عن متوسط دخل النساء، هذا مقارنة مع 13.5٪ في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و 18.2٪ في الولايات المتحدة.

ولا شك في أن مرونة ساعات العمل كفيلة بتحقيق عدد من الإيجابيات منها العمل عن بُعد، وأسبوع العمل الأقصر، أو حتى إمكانية وضع جدول دوام تنظيمي فقط شرطه الرئيسي تحقيق عدد محدد من ساعات العمل الأسبوعية. هذه الخيارات تفيد الرجال والنساء على حد سواء.

لهذا السبب فإن سياسات الموارد البشرية المرنة لا معنى لها إذا لم تتطور الثقافة بسرعة أكبر. فالموظفون اليابانيون يحصلون على باقات الإجازات العائلية الأكثر سخاء في العالم، لكن القليل من الآباء يستفيدون منها.

* بلومبيرج