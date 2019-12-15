«صندوق خليفة» يطلق دراسة لاستشراف مستقبل ريادة الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع دراسة لاستشراف مستقبل ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، إذ حدد فريق عمل الدراسة عدداً من العوامل الواجب التركيز عليها خلال الدراسة للخروج بنتائج وتوصيات عملية ذات مصداقية.

ويسعى صندوق خليفة من خلال هذه الدراسة إلى استشراف مستقبل أفضل لرواد الأعمال المواطنين، بما يعزز مكانة المشاريع الوطنية في دولة الإمارات ويساهم في تحديد توجهات الشباب، تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة في دعم ريادة الأعمال والارتقاء بها، وتشجيع المواطنين على تأسيس مشاريع ريادية ومبتكرة تساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

وأكدت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، سعي صندوق خليفة لنشر استراتيجيته القائمة على غرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

وقالت: «تأتي هذه المبادرة لتؤكد اهتمامنا بتشجيع مواطني الدولة وبخاصة الشباب على الانخراط في ريادة الأعمال واستثمار طاقاتهم وأفكارهم المبتكرة في مشاريع ناجحة عبر استشراف المستقبل كأداة علمية تساعدنا في تحديد التوقعات والفرص والتوجهات والتحديات والتداعيات المستقبلية التي قد تؤثر في مستقبل ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات».

وأشارت الناصري إلى أهمية مخرجات هذه الدراسة التي ستساعد في تطوير عملية التخطيط الاستراتيجي في مجال ريادة الأعمال بشكل فعّال، كما ستساهم في توجيه السياسات الحكومية وتحديد القطاعات ذات الأولوية بالشكل الأمثل للمساعدة على وضع الخطط المستقبلية في تطوير قطاع الأعمال وتعزيز مكانة العمل الحر بين صفوف المواطنين.