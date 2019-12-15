مليونا مشاهدة لبوابة حكومة الإمارات في نوفمبر بزيادة 67%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن وصول عدد مشاهدات صفحات الموقع الإلكتروني الرسمي لحكومة دولة الإمارات إلى أكثر من مليوني مشاهدة خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل مليون ومئتي زيارة شهدتها البوابة في نوفمبر 2018، أي بنسبة زيادة بلغت 67%، حيث زار البوابة أكثر من مليون زائر، منهم 800 ألف زائر جديد، ويعكس هذا الإقبال الكبير على الموقع العمل الكبير الذي بذله فريق البوابة في تطوير وإثراء المحتوى، وإجراء التحديثات المستمرة عليه على مدار الساعة.

ويأتي هذا الإقبال بعد شهور قليلة من إطلاق حكومة دولة الإمارات النطاق الإلكتروني الجديد للموقع الرسمي، ليكون أول نطاق حكومي في العالم مكون من حرف واحد (U). وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «انسجاماً مع هدفنا الاستراتيجي المتمثل بتعزيز أسلوب الحياة الذكي، نحرص على توفير كل المعلومات الحكومية من خلال موقع (u.ae) الذي يمثل الحضور الإلكتروني لحكومة دولة الإمارات على الإنترنت».