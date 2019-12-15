«رُوّاد» تعتمد تمويل 3 مشاريع جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» تمويل ثلاثة مشاريع جديدة توزعت بين نشاط أعمال فنية، ونشاط تصوير فوتوغرافي، ونشاط صناعي، ومن بينها مشروعان لسيدات، كما قررت اللجنة الموافقة على صرف الدفعة الثانية لأحد المشاريع الممولة بعد التأكد من بيانات المشروع وتشغيله بقيمة 1,165 مليون درهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث والعشرين للجنة والذي عقد في المقر الجديد للمؤسسة الواقع في مبنى إكسبو الشارقة، برئاسة خالد بطي الهاجري، وعضوية كل من رغدة تريم، وخليل المنصوري، كما حضر الاجتماع من قبل الإدارة التنفيذية بالمؤسسة كل من حمد المحمود، مدير المؤسسة، وهيثم الشرقاوي، رئيس قسم دراسة وتحليل المشاريع، وناصر العويس، إداري أول تمويل. وأكد خالد بطي الهاجري خلال الاجتماع على ضرورة دراسة شروط الانتساب إلى عضوية المؤسسة، وتقديم مقترحات لتحسين ورفع امتيازات الأعضاء، وتطوير معايير تقييم رواد الأعمال والمشاريع المتقدمة للتمويل لتعزيز بيئة الأعمال الابتكارية، مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى إلى تقديم منظومة خدمات مصممة وفق أفضل الممارسات العالمية لتطوير قطاع المال وريادة الأعمال وبما يسهم بتحقيق التنمية الشاملة في الشارقة.