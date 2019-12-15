شكرا لقرائتكم خبر عن البنـوك تـزيد رأسمالها التـنظيمي إلى 413.4 مليار درهم بنمو 4.57% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

كشف البنك المركزي عن حجم الأصول المرحجة بالمخاطر للبنوك العاملة في الدولة، وقال إنه وصل إلى 2330.481 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي. ورغم أن البنوك عززت من إجمالي رأس المال التنظيمي «قاعدة رأس المال» لديها بنسبة 4.57% (أي بزيادة مقدارها 18.054 مليار درهم) وذلك من 395.326 مليار درهم نهاية سبتمبر 2018 إلى 413.389 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2019.

كفاية رأس المال للشق الأول والثاني من رأس المال تراجعت من 18.2% إلى 17.7% خلال الفترة، ولا تزال كفاية رأس المال أعلى من متطلبات البنك المركزي و بازل 3.

ووفقا لآخر البيانات المالية المتعلقة بالسلامة المالية للربع الثالث من العام الحالي، فإن صافي مخصصات القروض المتعثرة إلى رأس المال ارتفع بنهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 9.1% مقابل 7.1% مع نهاية الربع الثالث من عام 2018. وارتفع صافي مخصصات القروض المتعثرة خلال الفترة 34.45% وذلك من 27.921 مليار درهم إلى 37.539 مليار درهم، في حين ارتفع إجمالي رأس المال النظامي للبنوك خلال ذات الفترة بنسبة 4.57%. والقروض المتعثرة إلى إجمالي القروض ارتفع خلال الفترة من 5.7% إلى 6.4% ، وأظهرت البيانات ان حجم القروض المتعثرة خلال الفترة ارتفع إلى 108.35 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي مقابل 91.281 مليار درهم نهاية الربع الثالث من 2018.

وكشف البنك المركزي عن استقرار العائد على أصول البنوك عند 1.7% بنهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي. وبينت بيانات السلامة المالية أن صافي دخل البنوك العاملة في الدولة ارتفع 10.37% خلال الفترة وذلك من 44.848 مليار درهم إلى 49.389 مليار درهم، كما ارتفع إجمالي دخل البنوك خلال الفترة 9.21% إلى 76.514 مليار درهم نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقابل 70.057 مليار درهم نهاية نفس الربع من عام 2018. كما أن العائد على حقوق المساهمين ارتفع من 11.9% إلى 12.3% خلال الفترة.

وتراجع مؤشر نسبة مصروفات البنوك من غير الفائدة إلى إجمالي الدخل في نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 32.7%مقارنة مع 35.6% نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد ارتفاع مصروفات البنوك من غير الفوائد خلال الفترة بنسبة ضئيلة بلغت 0.5%% وذلك من 24.906 مليار درهم إلى 25.035 مليار درهم مقابل ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 9.21% وهي أعلى بكثير من ارتفاع المصروفات غير الفوائد.

وارتفع مؤشر الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لدى البنوك في الدولة خلال الفترة من 13.5% إلى 14.7%، بدعم من ارتفاع حجم الأصول السائلة خلال الفترة 15.65% وذلك من 372.309 مليار درهم إلى 430.568 مليار درهم، وهو مؤشر على توفر سيولة جيدة لدى البنوك.

أداء الربع الثالث

وأطلقت شركة «ألفاريز آند مارسال»، أمس، تقريراً بعنوان «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات في الربع الثالث لعام 2019»، حيث أكد التقرير استمرار الأداء المستقر للقطاع المصرفي في الإمارات بالرغم من التحديات الاقتصادية.

ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من تحقيق أكبر عشرة بنوك إماراتية مدرجة، زيادة بنسبة 25.5% على أساس سنوي في الإيرادات خلال الربع الثالث من العام 2019، إلا أن هوامش الربح تأثرت بشكل طفيف بسبب انخفاض أسعار الفوائد، وهو ما يتوقع أن يستمر تأثيره بشكل أكبر في أداء البنوك في الربع الأخير.

ويرجع التحسن في صافي هامش الفائدة إلى استقرار معدلات القروض والسلف وزيادة العائد على الائتمان. وأشار المحللون إلى ارتفاع تعاملات البنوك في القطاع العقاري بحوالي 40 نقطة أساس في الربع الثالث للعام 2019. ونظراً للتحديات التي يواجهها القطاع العقاري، فقد شهدت تكلفة المخاطر ارتفاعاً في الربع الثالث للعام 2019، بالإضافة إلى إسهامها في زيادة المخصصات بنسبة 32%.

ويكشف التقرير عن تحسن إجمالي في مستويات الدخل التشغيلي في القطاع المصرفي، مدفوعاً بعمليات الدمج التي شملت اكتمال استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على دينيز بنك. وبشكل عام فإنه قد تم الإعلان عن ثلاث عمليات دمج واستحواذ خلال الربع الثالث لعام 2019. ويتوقع المحللون أن تستمر عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة.

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ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في الدولة من خلال إجراء مقارنة بين أدائها في الربع الثاني من عام 2019 مع أدائها في الربع الثالث لنفس العام، وذلك بالاستناد إلى البيانات الفصلية التي تصدر عنها.

أبرز الاتجاهات

و حقق نمو القروض والسلف زيادة بنسبة 7.8% وبوتيرة أسرع بقليل من معدلات النمو في الربع السابق، وذلك بسبب انخفاض أسعار الفوائد. وتراجعت معدلات نمو ودائع البنوك إلى 7.5% بالمقارنة مع 8.5% في الربع الثاني للعام 2019، نتيجة للمنافسة الشديدة في القطاع. وفي حال عدم احتساب تأثير استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على دينيز بنك، فإن معدلات نمو القروض والسلف على أساس فصلي كانت بنسبة 1.5% و1.6% في معدلات نمو الودائع.

ارتفاع معدلات نمو الدخل التشغيلي بشكل ملحوظ، مدعومة خاصة بنتائج بنك الإمارات دبي الوطني الذي حقق زيادة بنسبة 54.2% على أساس فصلي في الدخل من غير الفوائد، وذلك نتيجة لاستحواذه على دينيز بنك.

استمرار تحسن صافي هامش الفائدة بواقع 2.3 نقاط أساس في الربع الثالث من العام 2019 إلى 2.51% بالمقارنة مع 2.49% في الربع الثاني من نفس العام. وشهدت ثلاثة من أصل عشرة بنوك تحسناً في صافي هامش الفائدة واستقراراً في بنكين اثنين خلال الربع الثالث.

تراجعت نسبة التكلفة إلى الدخل بشكل طفيف بواقع 72.1 نقطة أساس نتيجة لانخفاض الدخل التشغيلي. وكانت نسبة التكلفة إلى الدخل أعلى في ستة من أصل عشرة بنوك. ويعزى ارتفاع مستوى المبيعات والنفقات العامة والإدارية إلى استمرار النفقات على التقنيات التكنولوجية. وفي حال عدم احتساب تأثير استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على دينيز بنك، فإن نسبة التكلفة إلى الدخل تكون 34.4% في الربع الثالث من العام 2019 بالمقارنة مع 33.7% في الربع السابق.

استمرار مؤشر زيادة تكلفة المخاطر من الربع الثالث في العام 2018. وبالرغم من أن خمسة من أصل عشرة بنوك حققت تحسناً في مؤشرات تكلفة المخاطر، ارتفع معدل تكلفة المخاطر بشكل طفيف إلى 1٪ حيث قامت عدة بنوك بزيادة مخصصات خسائر القروض بنسبة 32% خلال الربع الثالث. ومن المتوقع أن الضغوط المتزايدة على القطاع العقاري وقطاع النفط ستساهم في ارتفاع مؤشر تكلفة المخاطر.

انخفضت معدلات العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول في الربع الثالث من العام 2019. وقد تأثرت معدلات العائد على حقوق المساهمين نتيجة للضغوطات المتزايدة على هوامش الربح بسبب انخفاض أسعار الفائدة في شهري يوليو وسبتمبر عام 2019. وتراجعت معدلات العائد على حقوق المساهمين بنسبة 13.5% نتيجة لارتفاع مؤشر تكلفة المخاطر وزيادة النفقات المحتملة خلال الربع الثالث للعام 2019.

واعتمدت شركة ألفاريز ومارسال في تقريرها على مجموعة من بيانات السوق المستقلة، إضافة إلى تطبيق 16 مقياساً مختلفاً لتقييم مقومات الأداء الرئيسية من حيث الحجم، والسيولة، والإيرادات والكفاءة التشغيلية، والمخاطر، والربحية ورأس المال.

وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارق الإسلامي.

شارك في إعداد التقرير كل من الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة العامة ورئيسة مكتب شركة ألفاريز آند مارسال في الشرق الأوسط، المؤلفة الرئيسية للتقرير؛ بالإضافة إلى أسد أحمد، رئيس الخدمات المالية، كمؤلف مشارك، وكذلك نيل هايوارد المتخصص في التحويل وإعادة الهيكلة بصفة مؤلف مشارك.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أسد أحمد: «حافظ القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة على معدلات نمو بسيطة، بالرغم من أن معدلات الربحية تأثرت بانخفاض إجمالي العوائد وارتفاع رسوم انخفاض صافي القيمة خلال هذا الربع. وإننا نتوقع استمرار هذه التحديات خلال الربع الأخير، حيث إن انخفاض أسعار الفائدة الذي حصل في شهري سبتمبر وأكتوبر سيؤدي غالباً إلى زيادة الضغوطات على هوامش الربح في البنوك».