7.2 مليار درهم صفقات في «سيال» 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، اختتم معرض سيال الشرق الأوسط دورته العاشرة والأكبر على الإطلاق، إلى جانب فعاليات الدورة الخامسة من معرض أبوظبي للتمور، بنتائج قياسية واستثنائية، كان أبرزها إبرام صفقات بقيمة 7.2 مليار درهم بنمو 2% مقارنة بصفقات العام الماضي، والتي شهدها أكثر من 23 ألف زائر للمعرض بزيادة نسبتها 13% عن الدورة الماضية توافدوا إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض على مدى ثلاثة أيام من 50 دولة.

وكانت نسخة العام الحالي من المعرض أكبر دورة على الإطلاق منذ انطلاقته للمرة الأولى عام 2010، حيث أقيمت بالتعاون بين شركة أبوظبي الوطنية للمعارض ومجموعة «كوميكس بوزيوم» الفرنسية، إحدى أكبر الجهات العالمية المتخصصة بتنظيم المعارض والمؤتمرات، وبشراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تحت شعار «إعادة صياغة الابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة».

وشهد معرض سيال الشرق الأوسط إحدى أبرز المنصات الإقليمية المتخصصة بقطاع الأغذية والمشروبات والضيافة، والذي نظمته شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، نمواً في مساحات العرض التي بلغت 22 ألف متر مربع وبزيادة نسبتها 22% مقارنة بنحو 18 ألف متر مربع في العام الماضي.

كما تضاعف عدد العارضين الجدد إلى 16 عارضاً مقارنة بعدد العارضين الجدد العام الماضي والذين بلغوا 8 عارضين، وارتفع عدد الدول المشاركة بنسبة 20%، وزادت الفعاليات المقامة على هامش المعرض بنسبة 67% إلى 15 فعالية.

زيادة 10%

وسجل معرض سيال العام الجاري زيادة بنسبة 10% في الشركات العارضة من دولة الإمارات والتي بلغت 76 شركة. كما زادت مساحة العرض الخاصة بالأجنحة الوطنية لتبلغ 3,373 متر مربع بنمو 54% عن العام الماضي.

وبهذه المناسبة، قال سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الشريك الاستراتيجي للمعرض: «سعداء بالإقبال الكبير الذي شهده المعرض في نسخته العاشرة، ونجاحه في استقطاب نخبة من شركات تصنيع الأغذية وكبار موردي الغذاء والمستثمرين من شتى أنحاء العالم، الأمر الذي سيسهم بتعزيز جهودنا في ترسيخ منظومة الأمن الغذائي والانفتاح على صناعات غذائية جديدة ومبتكرة من خلال رفد سلسلة الإمداد لهذه المنظومة بالمزيد من الفرص والممكنات التي تضمن استدامتها ونموها، لتلبية الطلب المتنامي على الغذاء في المنطقة والعالم ومواكبة النهضة الكبيرة التي تشهدها المنطقة بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص في مجال الزراعة والإنتاج الغذائي».

في بطولة صانع القهوة لفئتي «الشقراء» و«التحميص المتوسط/‏‏الغامق»، تم منح جوائز بقيمة 125 ألف درهم للفائزين بالمرتبة الأولى، و40 ألفاً للفائزين بالمرتبة الثانية، ضمن كل فئة على التوالي. كما تم منح جوائز تحميص القهوة العربية لفئتي «الشقراء» و«التحميص المتوسط /‏‏‏ ‏‏الغامق» بقيمة 25 ألف درهم للفائز بالمرتبة الأولى في كل منهما. ومُنحت الجائزة الخامسة للفائز بأفضل مشروب مبتكر بالقهوة العربية بقيمة 20 ألف درهم.وبالتزامن مع الدورة العاشرة من معرض سيال الشرق الأوسط 2019، انطلقت فعاليات معرض أبوظبي للتمور بنسخته الخامسة، والذي وفر أكبر منصة عرض دولية لمنتجي التمور لعرض منتجاتهم وتعزيز حضورهم في السوق العالمية.