شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر
وحلت شركة اتش.اس.بى.سى سيكوريتيز إيجيبت فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 938.3 جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.1%، وفى المركز الرابع تأتى المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 709.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.1%، وفى المركز الخامس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 493.5 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.3%.
وجاء فى المركز السادس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 260.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 2.2%، كايرو كابيتال سيكورتيز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 213.3 مليون جنيه بنسبة 1.8%، وحل فى المركز الثامن شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 187.7 مليون جنيه بنسبة 1.6%.
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، سيجما لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 132.7 مليون جنيه، و 114.1 مليون جنيه جنيه، بنسبة 1.1%، 1% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
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