شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف»: 373 ألف مستفيد من «دعم التوظيف» والان نبدء بالتفاصيل
ويستخدم الصندوق 4 قنوات لتوظيف المواطنين والمواطنات بالشراكة مع القطاع الخاص، هي فروع الصندوق الـ 22 المنتشرة في مدن المملكة ومحافظاتها، والبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وكذلك التوظيف من خلال مراكز التوظيف والتأهيل، ومراكز التوظيف عن بعد.
ويقدم الصندوق عددًا من البرامج والمبادرات لدعم توظيف المواطنين والمواطنات ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، من بينها برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وبرنامج حافز البحث عن عمل، وصعوبة البحث عن عمل، ودعم نمو التوطين في المنشآت ودعم العمل الحر، ودعم العمل الجزئي.
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