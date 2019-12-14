شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد .. ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض الخضروات والفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 14-12 -2019 عددا من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية وكان من أهمها اعلان شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة انخفاض الخضروات والفاكهة بنسبة تتراوح بين 15-30% خلال الشهر الجارى ، وزيارة وفد كامبالا لبحث انشاء مركز للصناعات الجلدية فى أوغندا ، وارتفاع أسعار الذهب فى مصر . شعبة الخضروات: تراجع الأسعار من 15 لـ30% لأصناف بالأسواق خلال شهرين وفد مصرى يزور كامبالا لبحث إنشاء مركز للصناعات الجلدية فى أوغندا 113 مليون جنيه إيرادات جمارك السيارات ببورسعيد خلال نوفمبر الماضى غرفة السياحة: رقابة مشددة على الشركات المنظمة لرحلات العمرة ومعاقبة المقصرين Advertisements ارتفاع أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يسجل 664 جنيها للجرام سعر الدولار اليوم السبت 14 - 12 – 2019 فى مصر أسعار العملات اليوم السبت 14-12-2019 فى مصر سعر الريال السعودى اليوم السبت 14-12-2019 سعر اليورو اليوم السبت 14-12-2019 فى مصر

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