بنك بوبيان ينظم برنامجا تدريبيا لموظفي التدقيق الداخلي مع "ماركوس إيفانز"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جانب من المتدربين

نظمت أكاديمية إتقان الذراع التدريبي لبنك بوبيان بالتعاون مع شركة ماركوس إيفانز الرائدة في مجال المؤتمرات العالمية والبرامج التدريبية، برنامجاً تدريبياً تناول مجموعة من الموضوعات الهامة التي تتعلق بطبيعة عمل موظفي مجموعة التدقيق الداخلي تحت عنوان “Risk Based Audit Masterclass” وذلك خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2019 والتي حاضر فيها المحاضر العالمي ماسيمو كريجوت.

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في البنك عادل الحمّاد " كان لبنك بوبيان السبق في السنوات الأخيرة على مستوى البنوك المحلية والقطاع الخاص في تنفيذ العديد من المبادرات الهامة في سبيل تنمية وتطوير موارده البشرية في جميع القطاعات بجانب الاستعانة بالخبراء العالميين المعتمدين لدى المؤسسات الدولية العريقة مما يساهم في خلق المزيد من الولاء بين الموظفين للمؤسسة التي ينتمون إليها".

وقد تطرق البرنامج التدريبي وعلى مدى 3 أيام متتالية إلى تناول العديد من النقاط الهامة التي تتعلق بشرح أفضل الممارسات العالمية وأحدث الأساليب في تنفيذ وتطبيق عمليات التدقيق الداخلي بالنسبة للمؤسسة واستيراتيجيتها مثل وظائف التدقيق الداخلي وأنظمة الرقابة الداخلية بالإضافة إلى تقييم المخاطر والتخطيط الفّعال لمهام التدقيق المختلفة.

واختتم الحمّاد تصريحه بالتأكيد على أن العام القادم سيشهد المزيد من المبادرات التي من شأنها تطوير الموظفين وتنمية قدراتهم الإبداعية سعياً من إدارة البنك إلى اكتشاف المزيد من الموهوبين وترقيتهم في السلم الإداري للبنك وبما يتناسب مع مستوى طموحاتهم.

من جانبه قال رئيس إدارة التدقيق الداخلي في بنك بوبيان عبدالرحمن حمزة "نظراً للتطورات السريعة والمتلاحقة حالياً في مجال تقييم عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة بجانب اتباع أسلوب منهجي منظم ، مما يتطلب من العاملين في التدقيق الداخلي صقل مهاراتهم وتطوير خبراتهم المهنية والاطلاع على آخر المستجدات بما يخدم دائرة عملهم.

وبالإضافة إلى برنامج التدريب المشار إليه فقد حضر معظم أعضاء الفريق في سبتمبر 2019 برنامج تدريب آخر تحت عنوان (Auditing Digital Risk and Potential Vulnerabilities with an Organization) والتي حاضر فيه المحاضر العالمي ماريو بوجيلوف.

وقد أفادت الدورة الحضور كثيراً لتواكب خبراتهم ومعلوماتهم والتطور والنمو الكبير اللذان يشهدهما البنك بخصوص الخدمات التكنولوجية الرقمية والنهوض في سبيل خدمة العملاء على أكمل وجه.

ويتميز بنك بوبيان على مستوى البنوك الكويتية بهذه الخاصية، وقد سبق لمجموعة التدقيق الداخلي وذلك خلال سنة 2019 بالحصول على جائزة أفضل مجموعة تدقيق داخلي بالكويت والخليج في مجال (Leading Practices in Internal Audit – Governance, Risk and Controls) وذلك خلال المؤتمر الذي تم عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تحت رعاية معهد المدققين الداخليين بفلوريدا – الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم البنك مجموعة من البرامج التخصصية المتقدمة و التى تستهدف تطوير مهارات كافة المدققين بمجموعة التدقيق الداخلي و رفع مستوى الخبرات لديهم من أجل توفير خدمة مميزة وفريدة للعملاء، بالإضافة إلى الإلتزام بكافة التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي بخصوص أمن المعلومات والأمن السيبراني وكذلك الإلتزام الكامل بمعاييرISO 27001-2013 بالنسبة لكل من مجموعة تكنولوجيا المعلومات وإدارة أمن المعلومات بالبنك.