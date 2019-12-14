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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم السبت 14-12-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى، الدولار الأمريكى، الذى استقر سعره عند سعر ختام تعاملات أول أمس، والذى بلغ 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.08 جنيه للشراء.
16.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.07 جنيه للشراء.
16.17 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر16.07 جنيه للشراء.
16.17 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.07 جنيه للشراء.
16.17 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
16.11 جنيه للشراء.
16.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.08 جنيه للشراء.
16.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.08 جنيه للشراء.
16.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة16.09 جنيه للشراء.
16.19 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوماستقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الخميس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 17.87 للشراء، 18.03 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترلينى اليوماستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات الخميس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 21.08 جنيه للشراء، و 21.38 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الخميس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 52.74 جنيه للشراء، و 53.33 جنيه للبيع.
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