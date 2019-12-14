شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الأراضى المطروحة بجهاز حدائق أكتوبر وخطة التسليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إن عدد الأراضى التى جرى طرحها بالمدينة يبلغ 5135 قطعة أرض، منها 3254 قطعة أرض مميزة، تم طرح منها 3254 قطعة أرض، وتم بيع 2947 قطعة أرض، فيما تم تسليم 289 قطعة أرض والمتبقى 307 قطع أرض، فيما يبلغ قطع أراضى الإسكان الاجتماعى 1881 قطعة، تم طرحها وبيعها بالكامل، وتم تسليم 764 قطعة.

وأضاف "فتحى"، لـ"الخليج 365"، أنه تم إنهاء وتسليم 25440 وحدة سكنية بمشروع الاسكان الاجتماعى، وجارٍ تنفيذ 51968 وحدة أخرى بالمشروع، كما أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية لسكان المشروع، وتشمل (وحدات صحية – أسواق تجارية – مدارس – حضانات – ملعب ثلاثى).

من ناحية أخرى، قال "فتحى"، جارى تنفيذ 10440 وحدة بمشروع "سكن مصر"، بمنطقة المال والأعمال، وطريق النيل سات، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية لسكان المشروع، وتشمل (وحدات صحية – أسواق تجارية – مدارس – حضانات)، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 4200 وحدة بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر"، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 2760 وحدة بالمرحلة الثانية للمشروع، ويتم إرسال بيانات الوحدات التى تم الانتهاء من تنفيذها لبنك التعمير والإسكان لتسليمها للفائزين.